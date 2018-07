Kuwas verrast door ‘exceptionele vraagprijs’: ‘Alleen de top kan dat betalen’

Brandley Kuwas hoopt deze transferperiode de volgende stap in zijn carrière te maken, maar heeft zelf zo zijn twijfels of dat gaat lukken. Zijn werkgever Heracles Almelo vraagt volgens de aanvaller een ‘exceptioneel’ hoog bedrag voor hem. Kuwas zegt verbaast te zijn door de hoge vraagprijs, die volgens hem alleen de top kan betalen.

Het contract van Kuwas loopt af in de zomer van 2019 en interesse is er genoeg. "Maar het is heel simpel: Heracles wil een bepaalde prijs voor me en ik had niet gedacht dat die zo exceptioneel hoog zou zijn. Ik zag het niet aankomen", vertelt Kuwas aan TC Tubantia.

De 25-jarige buitenspeler hoeft niet per se naar de top en ziet een tussenstap ook zitten. “Mensen denken nu dat Kuwas geen stap wil maken naar een stabiele subtopper in Nederland, maar dat is niet zo”, klinkt het. “Het kan niet, want die betalen niet zo veel geld, alleen de top kan dat. Of ik moet naar het buitenland. Het doet me niet per se wat als mensen iets van me vinden, maar dan moet er wel gezegd worden wat er speelt en hoe het zit.”

Welk bedrag Heracles Almelo voor de aanvaller vraagt is niet bekend. Kuwas voelt zich ook niet geroepen om te specularen over zijn marktwaarde. "De bedragen in het voetbal veranderen ook, kijk maar naar de transferbedragen, die zijn extreem hoog. Ik heb er ook respect voor, maar voor mezelf zou ik die stap graag maken. Het is wat dat betreft geven en nemen."