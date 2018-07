FC Twente dolblij met miljoeneninjectie: ‘Hier mag eenieder trots op zijn’

Dinsdagavond werd bekend dat FC Twente financiële steun krijgt van de gemeente Enschede met de afspraak dat de Tukkers twee jaar lang geen rente en aflossing hoeven te betalen op een lening. Ook biedt een groep investeerders de helpende hand met een naar aandelen converteerbare lening voor een bedrag tot maximaal veertien miljoen euro. Erik Velderman is blij met het recente nieuws.

De steun van de investeerders en de gemeente Enschede zorgen voor een stabiele financiële basis, die nodig is om de ambitie van de club om binnen twee jaar weer terug te keren in de Eredivisie, te realiseren, zo klinkt het op de site van Twente. "Deze steun voor FC Twente is een ongekende bundeling van krachten in onze regio en daar mag eenieder trots op zijn", reageert directeur Velderman.

"Er is nog veel werk aan de winkel, maar met deze steun kunnen de technische mensen met volle kracht vooruit. Alles moet erop gericht zijn dat we met FC Twente zo snel mogelijk terugkeren in de Eredivisie." Velderman legt uit dat de degradatie en de belastingclaim grote financiële consequenties heeft gehad. 'Aanpassing' van het personeel was onvermijdelijk.

"FC Twente begrijpt dat het geduld van velen de afgelopen tijd op de proef is gesteld. Het proces waarin we met alle partijen zaten, vergde echter alle zorgvuldigheid, ook wat betreft de communicatie. Gelukkig is het geduld beloond. De steun en de loyaliteit die de club heeft mogen ontvangen, hebben we als hartverwarmend ervaren", besluit Velderman.