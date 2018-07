Van Geel heeft moeite met verschil met Ajax en PSV: ‘Dat irriteert me’

Ajax trok deze zomer de portemonnee en gaf al meer dan veertig miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Directeur spelersbeleid Marc Overmars slaagde erin om Dusan Tadic en Daley Blind weg te halen uit de Premier League, terwijl Zakaria Labyad werd overgenomen van FC Utrecht. Bij Feyenoord moet men een stuk zuiniger zijn en toverde technisch directeur Martin van Geel Luis Sinister uit de hoge hoed, terwijl Yassin Ayoub transfervrij overkomt van Utrecht. Van Geel erkent dat Feyenoord niet veel te besteden heeft en er met jaloezie naar Ajax en PSV wordt gekeken.

Feyenoord verdiende met het behaalde kampioenschap en deelname aan de Champions League miljoenen, maar dat geld kan amper gestoken worden in nieuwe spelers. “Het Champions League-geld is ingezet voor de accommodaties 1908 en Varkenoord waarmee Feyenoord decennia vooruit kan. We hebben een eerste aflossing gedaan op de aandelen van de Vrienden van Feyenoord. Dus we kunnen ons niet in de transfers begeven, tenzij we iets verkopen”, vertelt Van Geel aan Voetbal International.

Of men bij Feyenoord schrikt van het uitgavenpatroon van Ajax? “Inmiddels niet meer. Het is kenmerkend voor de verhoudingen. Ajax en PSV halen spelers tussen tien en vijftien miljoen. Wij voor minder dan de helft”, aldus Van Geel. “Helaas verkoopt Feyenoord ook voor minder. Dat irriteert me. Het geeft aan dat Feyenoord in een andere prijscategorie zit. Bij mij beginnen ze altijd veel lager te bieden dan daar. Veel heeft te maken met de internationale status van een club en niet zozeer met de onderhandelingscapaciteiten van de technisch directeur. Bij Ajax verkocht ik Wesley Sneijder voor 27 miljoen. Had Sneijder bij Feyenoord gezeten, dan had hij misschien de helft opgeleverd.”

Vorig jaar verkocht Feyenoord Rick Karsdorp voor een recordbedrag van zeventien miljoen euro. Daarna volgen Jordy Clasie en Terence Kongolo, die beiden voor vijftien miljoen euro werden verkocht aan respectievelijk Southampton en AS Monaco. “De bedragen liggen lager dan bij onze concurrenten. Daar baal ik van. Ik heb er moeite mee, omdat het op basis van het potentieel geen terechte afspiegeling is.”