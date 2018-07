Ten Hag klopte aan bij clubleiding: ‘Ik wil niet zeggen dat die er niet waren’

Ajax is erin geslaagd om Daley Blind in huis te halen, terwijl eerder al Dusan Tadic werd gekocht. Erik ten Hag heeft daarmee zijn zin gekregen, want hij drong bij de clubleiding aan op nieuwe versterkingen. Dat vertelt de trainer in een interview met de Volkskrant.

Toen Ten Hag het stokje in januari overnam van de ontslagen Marcel Keizer, drong hij er bij de clubleiding op aan dat hij meer ervaring in de selectie van Ajax wilde. Behalve Blind en Tadic werd eerder al Zakaria Labyad aangetrokken. "Ik heb de analyse gemaakt dat deze jonge groep sturende krachten nodig heeft op het veld", vertelt Ten Hag. "Ik wil niet zeggen dat die er niet waren, maar met spelers die vanuit de Premier League al wat in hun rugzak hebben geef je dat proces een enorme impuls.”

Blind wordt voor minimaal 16 miljoen euro overgenomen van Manchester United. De transfersom kan middels variabelen oplopen tot 20,5 miljoen euro. Donny van de Beek is verbaasd en blij dat Ajax erin is geslaagd om Blind terug naar de Johan Cruijff ArenA te halen. “Ik denk dat hij nog wel wat jaren in een grotere competitie had kunnen spelen en vind het best een opvallende move. Maar het is natuurlijk prachtig voor de Eredivisie en helemaal voor ons.”

De miljoenenaankoop gaf dinsdag tegenover Ajax TV aan dat hij meerdere opties had, maar dat hij zijn besluit om terug te keren maakte met zijn hart en 'op gevoel’. “Ik ben blij om terug te zijn. Ajax is thuis, Amsterdam is thuis, dus dat voelt goed”, vertelde hij. “In de zomer ga je kijken wat de opties zijn. Uiteindelijk werd Ajax heel concreet en toen ben ik daar serieus over gaan nadenken.”