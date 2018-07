‘FC Twente wil doorpakken met drietal en spelers van Sevilla’

FC Twente is gered van de ondergang nadat er dinsdag een akkoord werd gesloten met de gemeente en een groep investeerders miljoenen in de club gaat pompen. Er komt geld vrij voor het aantrekken van nieuwe spelers en dat is hard nodig in Enschede, want trainer Marino Pusic gaf eerder deze week nog aan dat hij op trainingskamp was met slechts twaalf selectiespelers.

Dinsdag werd de transfervrije Xandro Schenk al aangetrokken en Pusic hoopt op meer. De meest opvallende naam is die van Jonathan Reis. De ex-spits van onder meer PSV en Vitesse kan een tweejarig contract tekenen in de Grolsch Veste. Hij staat sinds 2016 onder contract bij het Japanse Consadole Sapporo en wil terugkeren naar Nederland.

Rens van Eijden heeft volgens De Telegraaf de afgelopen weken geduldig gewacht op FC Twente en nu er geld is vrijgekomen om versterkingen te halen, lijkt het een kwestie van tijd voordat hij zich meldt in Enschede. Ook Ben Rienstra van AZ staat hoog op het lijstje van technisch directeur Ted van Leeuwen, die onlangs een kijkje nam ‘in de talentenkeuken van het grote Sevilla’, schrijft de krant. Chris David is bovendien op proef en mag hopen op een contract.

Woensdagavond staat met de wedstrijd tegen sc Heerenveen de eerste serieuze test op het programma voor de Tukkers. Pusic hoopt dat de versterkingen snel aan zijn selectie worden toegevoegd en hij met een competitieve selectie kan gaan werken. “We moeten ons zo snel mogelijk resetten als er wel de ruimte komt om de selectie op niveau te brengen. Eigenlijk begint de voorbereiding dan helemaal opnieuw. En dan zijn er nog drie weken tot de eerste wedstrijd tegen Sparta.”