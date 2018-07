PEC Zwolle deelt ambitieus plan en mikt op twintig miljoen euro

PEC Zwolle wil middels het aantrekken van extern kapitaal doorgroeien naar de subtop van Nederland. De club schrijft woensdag op de clubwebsite dat de ploeg van trainer John van 't Schip in de toekomst vast om plek vier tot en met acht moet gaan spelen en daarom wil men in de periode 2019 tot 2024 in totaal twintig miljoen euro aan groeikapitaal ophalen.

PEC Zwolle heeft achter de schermen de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw groeiplan. De club wil voortborduren op het kampioenschap van 2012 en daarmee de promotie naar de Eredivisie. “Ondanks relatief weinig middelen, heeft de club zich middels creatief en kundig handelen opgewerkt van promovendus tot middenmoter in de Eredivisie”, laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten.

Nijkamp laat weten dat iedereen binnen PEC Zwolle wil doorpakken. “Als club staan we nu op een t-splitsing. Zijn we tevreden met hoe het gaat, of zetten we de schouders er met elkaar onder en proberen we de volgende stap te zetten? Op basis van het recent gehouden onderzoek valt te concluderen dat er in Zwolle nog een nieuw hoofdstuk geschreven kan worden”, klinkt het. “Daarbij heeft dit onderzoek rekening gehouden met tal van facetten zoals de waarde van de spelersgroep, het verzorgingsgebied en de fanbase, de commerciële ontwikkeling van de regio, de interne organisatie en de potentiele stadionbezetting.”

Gedurende de komende zes maanden vindt er een ‘brede toetsting’ plaats voor draagvlak in de regio en de investeringsbehoefte onder supporters, sponsoren en investeren. “Wij als directie beogen de club terug te geven aan de eigen regio Zwolle middels de verkoop van een gedeelte van de aandelen. Op deze wijze wordt er als het ware extra brandstof getankt om de machine (nog) harder te laten rijden”, aldus voorzitter Adriaan Visser. “Wel wil ik een duidelijke kanttekening maken. Er is hier geen sprake van een overname, de club blijft te allen tijde baas in eigen huis middels een meerderheid van de aandelen.”