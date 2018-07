Berghuis: ‘Een geweldige speler, die kunnen we er heel goed bij hebben’

Feyenoord wil komend seizoen de KNVB Beker winnen, de Johan Cruijff Schaal veroveren, de groepfase van de Europa League bereiken en langer meedoen om het kampioenschap, zo schrijft het Algemeen Dagblad woensdag. Vorig seizoen waren de kansen van de Rotterdammers op de landstitel in januari al verkeken. “We willen die titel pakken”, laat Steven Berghuis weten.

Dat moet Feyenoord doen zonder aanvoerder Karim El Ahmadi, die de club inmiddels heeft verlaten. Naar verwachting vertrekt ook Tonny Vilhena nog uit De Kuip, staat Sven van Beek in de belangstelling van Fenerbahçe en is het de vraag of Nicolai Jörgensen zich nog bij de club meldt. Volgens de krant staan Daryl Janmaat, Leroy Fer en Jordy Clasie hoog op het lijstje bij technisch directeur Martin van Geel. “Clasie, dat is kwaliteit, hoor”, aldus Robin van Persie, wiens woorden worden onderstreept door Berghuis. “Een geweldige speler, die kunnen we er heel goed bij hebben.”

Van Geel wist deze zomer Luis Sinisterra in huis te halen en in januari werd Yassin Ayoub al vastgelegd voor de komende seizoenen. Met het vertrek van El Ahmadi en het mogelijke vertrek van een aantal andere spelers, lijkt het er niet op dat Feyenoord er nu al sterker op is geworden ten opzichte van vorig seizoen. “Maar toch geloof ik wel dat deze ploeg echt kan meedoen”, aldus Berghuis. “We hebben voor Basel bij elkaar gezeten en nog eens duidelijk gemaakt wat er van welke speler wordt verwacht. En als Van Persie speelt, gaat het druk zetten meteen makkelijker. En Justin Bijlow durft als keeper op te bouwen, dat ziet er goed uit.”

Met Sinisterra werd een negentienjarige Colombiaan aangetrokken. “Een uitzondering, hoor'', zegt Van Geel. De technisch directeur haalt zijn spelers liever uit Nederland of Scandinavië. ”Die passen zich sneller aan.” De talentvolle Sinisterra zal tijd nodig hebben om zich aan te passen aan het spel van Feyenoord en het leven in Nederland. “Of niet'', reageert Berghuis. “Als je kunt voetballen, kan het snel gaan. Of hij dat kan? Ach, hij heeft nog nauwelijks meegetraind.”