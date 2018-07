‘Willem II en RKC rekenen op miljoenen bij verkoop De Jong door Ajax’

Frenkie de Jong staat volgens diverse Spaanse media in de belangstelling van Barcelona en hoewel Ajax niet lijkt te willen werken aan een transfer, wordt in Catalonië gesproken van een transfersom van circa vijftig miljoen euro. Bij Willem II en RKC Waalwijk wordt een overstap van de middenvelder annex verdediger toegejuicht, want dat zou de Brabantse clubs miljoenen opleveren.

De Jong maakte in 2015 de overstap van de jeugdopleiding van Willem II naar die van Ajax. Destijds wist Willem II een doorverkooppercentage van tien procent te bedingen. Maar omdat De Jong vijf jaar lang deel uitmaakte van de gemeenschappelijke jeugdopleiding met RKC, zouden ook de Waalwijkers er iets aan overhouden. Willem II heeft recht op zestig procent, terwijl RKC veertig procent ontvangt. Bij een transfersom van 50 miljoen euro, zouden de Tilburgers er iets meer dan 4 miljoen euro aan overhouden en mag RKC rekenen op 2,2 miljoen euro, zo heeft het Brabants Dagblad berekend.

Drie jaar geleden maakte De Jong voor het symbolische bedrag van 1 euro de overstap van Willem II naar Ajax. De Tilburgers huurden op hun beurt vier spelers van de Amsterdammers. RKC voelde zich in zijn hemd gezet en dreigde met een arbitragezaak. Uiteindelijk ontving de club uit de Keuken Kampioen Divisie 50.000 euro en wist het 40 procent te bedingen van het bedrdag dat Willem II zou ontvangen bij een eventuele doorverkoop van De Jong.