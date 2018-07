ADO blameert zich opnieuw en vreest vertrek sterspeler: ‘Ik ben niet achterlijk’

Met nog ongeveer vier weken tot de seizoensouverture in de Eredivisie is er voor ADO Den Haag nog voldoende werk aan de winkel. De nummer zeven van het afgelopen Eredivisie-seizoen verloor vorige week van de amateurs van vv Goes (2-1) en incasseerde dinsdagavond tegen FC Dordrecht een nieuwe verliespartij (2-0).

"We zijn nog lang niet daar waar we willen zijn. Ik ken mijn groep goed en ik weet dat het een wedstrijd in de voorbereiding is, maar er komen wel wat problemen aan het licht", uit trainer Alfons Groenendijk zijn zorgen voor de camera van FOX Sports. “We scoren heel moeizaam, dat is bekend. Een aantal posities is nog niet naar behoren ingevuld. Het lijkt een beetje op vorig seizoen."

"Ik heb net mijn zorgen uitgesproken in de kleedkamer. Dat leek me nu het goede moment”, vervolgt de oefenmeester. "Je kan als trainer altijd denken dat het wel goedkomt, maar zo werkt het niet in de sport. Bij ADO moet je elke wedstrijd, maar ook elke training de onderste steen bovenhalen. Er moet echt iets gebeuren. Ik hoop dat iedereen beseft dat het niet vanzelf gaat.”

ADO begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen promovendus FC Emmen. Het is de vraag of Groenendijk dan de beschikking heeft over aanvalsleider Björn Johnson: de spits staat in de belangstelling van AZ en kwam tegen Dordrecht ook niet in actie. "Iedereen weet dat er veel speelt rondom hem, maar hij heeft ook nog last van een enkelblessure. Hij traint wel, maar om hem tijdens de wedstrijden in te brengen is nog lastig. Zolang hij bij ons is, is hij onze eerste spits. Maar ik ben niet achterlijk, ik weet dat hij weg kan gaan."