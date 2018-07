Mourinho prijst Blind na transfer: ‘Een van de grootste professionals’

Daley Blind heeft Manchester United verlaten voor Ajax en op weg naar de uitgang heeft manager José Mourinho hem een groot compliment gegeven. “In de achttien jaar waarin ik trainer ben, is Daley een van de meest professionele spelers, zowel op het veld als daarbuiten, waar ik ooit mee heb gewerkt”, aldus de Portugees op de clubwebsite van the Red Devils.

Ajax en Manchester United meldden maandagavond een akkoord over de transfersom van 16 miljoen euro. Dat bedrag kan middels variabelen oplopen tot 20,5 miljoen euro, waarmee Blind de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis kan worden. Hij vertrok vier jaar geleden naar Old Trafford en na drie jaren waarin hij regelmatig aan spelen toe kwam, moest hij vorig seizoen genoegen nemen met een bijrol onder Mourinho.

De linksbenige middenvelder annex verdediger heeft altijd een goede indruk gemaakt op Mourinho. “Ik wil Daley Blind enorm bedanken voor alles wat hij voor de club heeft betekend sinds hij in 2014 naar hier kwam”, aldus Mourinho. “Ik wil van deze mogelijkheid gebruikmaken om hem het allerbeste te wensen nu hij terugkeert bij zijn oude club Ajax. Ik wil hem vanuit de grond van mijn hart bedanken voor zijn toewijding gedurende de afgelopen twee seizoenen.”

Blind kwam in 4 jaar tijd aan141 officiële wedstrijden voor de Engelse topclub. Hij won meerdere prijzen, waaronder de Europa League. Vorig jaar werd in de finale Ajax verslagen. “Ik heb veel geleerd in de afgelopen vier jaar en veel ervaring opgedaan. Ik hoop dat ik dat kan overbrengen op de groep en op bepaalde jonge spelers. Waar ik kan helpen, zal ik dat zeker doen”, aldus Blind in een interview met Ajax TV.