Liverpool houdt toptalent uit handen van PSG met langdurig contract

Rhian Brewster heeft zijn toekomst verbonden aan Liverpool. Het achttienjarige toptalent heeft dinsdag zijn handtekening onder een meerjarig contract bij the Reds. Daarmee houdt Liverpool de Engelse jeugdinternational uit handen van diverse Europese topclubs, want onder meer Juventus en Paris Saint-Germain zaten naar verluidt achter hem aan.

Brewster is momenteel herstellende van een zware knieblessure die hij in januari van dit jaar heeft opgelopen. Dat de club vertrouwen in hem heeft, blijkt uit het meerjarige contract en het feit dat manager Jürgen Klopp hem vorig seizoen al opnam in de wedstrijdselectie tegen Crystal Palace. Het talent had geen trek in een overstap naar een andere topclub.

“Ik wil het maken bij Liverpool”, vertelt hij op de clubwebsite. “Natuurlijk moet je soms ergens anders kijken en misschien heb je het ergens anders beter. Maar ik denk dat Liverpool de juiste club is voor mij. Ik kan niet wachten om weer aan de slag te gaan.”

De talentvolle centrumspits benadrukt dat de aanwezigheid van Klopp een sleutelrol heeft gespeeld in zijn besluit om te tekenen. “Ik heb een paar keer met hem gesproken en ik hoop dat hij vertrouwen in mij toont en mij de kans geeft om te spelen. Ik denk dat hij dat ook zal doen”, aldus Brewster. “En dat is de reden waarm ik graag wilde blijven.”