FC Twente gered van de ondergang na akkoord en miljoeneninjectie

FC Twente is definitief van de ondergang gered na een akkoord met de gemeente Enschede, zo schrijft TC Tubantia dinsdagavond. Na wekenlang onderhandelen is besloten dat de gemeente en investeerders een miljoeneninjectie doen, waardoor de club niet failliet gaat. Door de investeringen is er zelfs geld om nieuwe spelers aan te trekken.

De afspraak is gemaakt dat FC Twente de komende twee jaar geen rente en aflossing hoeft te betalen op een gemeentelijke lening. Hierdoor komt Enschede de club in twee jaar tijd in totaal vier miljoen euro tegemoet. Na de vakantie gaat de club, investeerders, schuldeisers en de gemeente Enschede werken aan een plan voor schuldsanering.

Circa dertig bedrijven uit de regio investeren volgens de krant ‘miljoenen’. Met dat bedrag gaat FC Twente de transfermarkt op om versterkingen in huis te halen. De sponsoren wilden dat de gemeente ook nog een garantstelling van zeven miljoen euro zou afgeven, maar daar is politiek geen draagvlak voor. Twente heeft al 17 miljoen euro geleend en de gemeente staat al voor 8,4 miljoen euro garant. Uiteindelijk hebben de investeerders hun eis voor de garantstelling van de gemeente laten vallen.

FC Twente nadert ook een schikking met Mathias Bunge, de zaakwaarnemer die nog 6,3 miljoen euro tegoed heeft van de club vanwege een nabetaling van de transfer van Jesús Corona, die drie jaar geleden werd verkocht aan FC Porto. “Bunge heeft aangegeven niet naar de rechter te stappen om te kunnen incasseren, maar er met ons uit te willen komen.”