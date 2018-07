‘Chelsea denkt aan oude bekende en WK-uitblinker als opvolger Courtois’

Thibaut Courtois staat naar verluidt op het punt Chelsea te verruilen voor Real Madrid en dus werkt de Engelse grootmacht achter de schermen hard aan het vinden van een opvolger voor de doelman. Volgens Sky Sports overwegen the Blues Petr Cech terug te halen naar Stamford Bridge, terwijl ook Kasper Schmeichel een serieuze kandidaat zou zijn om het keepersgilde te komen versterken.

RMC pakte dinsdagavond uit met het verhaal dat Chelsea voor ongeveer 35 miljoen euro met Real Madrid een akkoord heeft bereikt over een transfer van Courtois. De 26-jarige Belg verdedigde de afgelopen vier seizoenen het doel van Londenaren en lijkt intern onvervangbaar: tweede doelman Willy Caballero is met zijn 36 jaar op leeftijd en viel tijdens het afgelopen WK met Argentinië opzichtig door de mand.

Chelsea zou daarom overwegen bij een vertrek van Courtois Cech terug te halen. De Tsjechische goalie kende in het verleden een zeer succesvolle periode op Stamford Bridge en speelde tussen 2004 en 2015 uiteindelijk 494 officiële wedstrijden voor de club. De 36-jarige Cech maakte vervolgens voor veertien miljoen euro een transfer naar stadsgenoot Arsenal, maar is bij the Gunners zeker niet onomstreden, getuige ook de zomerse komst van de Duitser Bernd Leno. Cech ligt nog tot medio 2019 vast bij Arsenal.

Als jonger alternatief zou Schmeichel gelden. De 31-jarige sluitpost staat sinds 2011 onder contract bij Leicester City, waarmee hij in 2016 verraste door de Engelse landstitel te winnen. Schmeichel maakte op het WK in Rusland grote indruk met Denemarken, dat uiteindelijk in de achtste finales na strafschoppen zijn meerdere moest erkennen in Kroatië. Zijn contract bij Leicester City loopt voorlopig nog drie seizoenen door.