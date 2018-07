Blind: ‘Het is heel toevallig dat we allebei nu terugkomen bij Ajax’

Daley Blind rondde dinsdag zijn transfer naar Ajax af. Na vier jaar voor Manchester United gespeeld te hebben, keert de linkspoot terug naar de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers tellen maximaal 20,5 miljoen euro voor hem neer. Op de clubwebsite van Ajax laat Blind weten dat hij de keuze om terug te keren heeft gemaakt met zijn hart en op gevoel. “Dit is voor mij nu het goede moment om terug te komen”, vertelt de 28-jarige verdediger annex middenvelder.

“Ik ben blij om terug te zijn. Ajax is thuis, Amsterdam is thuis, dus dat voelt goed”, klinkt het. Waar de komst van Blind voor sommigen voor onmogelijk werd gehouden, komt de overstap voor de speler zelf niet als een verrassing. “In de zomer ga je kijken wat de opties zijn. Uiteindelijk werd Ajax heel concreet en toen ben ik daar serieus over gaan nadenken. Ik heb de keuze met mijn hart gemaakt en ben blij om terug te keren.” Blind gaf aan dat hij meerdere opties had, maar dat Ajax bij hem het beste gevoel gaf.

“Ik ben ook zeker niet teruggekomen om af te bouwen, ik voel me fit. Ik ben 28 en voel me sterk”, vervolgt de Ajacied, die beaamt dat clubliefde een grote rol heeft gespeeld om terug te keren. Dat zijn vader sinds kort ook terug is bij Ajax als commissaris, heeft volgens Blind geen rol gespeeld in zijn besluit om voor de Amsterdammers te tekenen. “Nee, totaal niet. Mijn vader zit er ook totaal buiten. Als commissaris kon hij hierin ook helemaal geen rol spelen. Het is heel toevallig dat we allebei nu terugkomen bij Ajax. Dat heeft totaal los van elkaar gestaan.”

Blind heeft zich in Engeland aangesloten bij de selectie van Ajax, die op trainingskamp is. Hij sprak al met trainer Erik ten Hag en dat was volgens de aankoop een goed gesprek. “Het is voor mij ook aanhoren in het begin en we gaan kijken hoe we het gaan invullen de komende tijd”, aldus Blind, die niet kan zeggen of hij volgende week mee kan doen in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. “Ik ben ontzettend gretig, maar het moet wel verantwoord zijn. Ik voel me fit, maar ik heb nu net drie of vier trainingen in de benen, en Ajax is al een maand bezig. Dat is wel een verschil. Het seizoen duurt nog lang en ik wil graag het hele seizoen fit blijven, dus we zullen hier goed naar moeten kijken.”

Blind gaat zich onder Ten Hag richten op twee posities: die van centrumverdediger en verdedigende middenvelder. “Ik weet dat mensen een leidersrol van mij verwachten”, klinkt de Oranje-international. “Ik heb veel geleerd in de afgelopen vier jaar en veel ervaring opgedaan. Ik hoop dat ik dat kan overbrengen op de groep en op bepaalde jonge spelers. Waar ik kan helpen, zal ik dat zeker doen.”