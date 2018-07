Van Marwijk: ‘Ook voor Barcelona zou hij een versterking zijn’

Bert van Marwijk vindt het niet terecht dat Luka Modric de Gouden Bal heeft gewonnen, de prijs voor de beste speler van het WK. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal is van mening dat Belgisch international Eden Hazard de prijs had moeten ontvangen. De aanvaller van Chelsea eindigde op de tweede plaats, terwijl Antoine Griezmann derde werd.

Modric was van grote waarde op het WK en bereikte met Kroatië de finale. Toch was Van Marwijk meer onder de indruk van Hazard. “Ook Modric vind ik een geweldige voetballer, maar ik denk dat bij zijn uitverkiezing de gunfactor een rol heeft gespeeld, vanwege zijn leeftijd. Hazard had een grotere inbreng op zijn ploeg”, zegt Van Marwijk in gesprek met Voetbal International. “Het sterke aan zijn spel is dat je hem werkelijk altijd kan aanspelen. Waarna er iets goeds gebeurt. Of hij nou één of drie tegenstanders in zijn nek heeft, op welk deel van het veld hij ook staat, of zijn ploeg nou wel of niet goed in de wedstrijd zit. Met Hazard in je ploeg kun je jezelf dus altijd onder druk vandaan voetballen.”

Hazard lijkt zijn laatste wedstrijd voor Chelsea gespeeld te hebben. Na een sterk seizoen in de Premier League en een indrukwekkend WK, lijkt hij op weg naar de uitgang. Hij werd in de media gelinkt aan Real Madrid en zelf gaf hij al aan dat het misschien wel tijd is voor iets nieuws. “Mocht hij daadwerkelijk van Chelsea naar Real Madrid gaan, dan ben ik benieuwd wat er met Isco gaat gebeuren”, aldus Van Marwijk. “Dat zijn dezelfde types, die kunnen elkaar in de weg gaan lopen. Dan zou ik voor Hazard kiezen. Zijn invloed op het spel en de uitslag is groter. Ook voor Barcelona zou hij een versterking zijn. Voor elke ploeg eigenlijk.”