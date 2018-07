Pröpper en Locadia verwelkomen toptalent uit Ligue 1 na miljoenentransfer

Brighton & Hove Albion heeft zich verzekerd van de diensten van Yves Bissouma. De Premier League-club laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten een akkoord bereikt te hebben met Lille OSC over een transfer van de 21-jarige middenvelder naar het American Express Community Stadium. Brighton betaalt naar verluidt ongeveer 16,9 miljoen euro voor Bissouma.

De dertienvoudig international van Mali is na keepers Jason Steele en David Button, centrumverdediger Leon Balogun, linksback Bernardo en spits Florin Andone de zesde zomeraanwinst voor Brighton. Hij heeft voor vijf seizoenen getekend bij de club van onder anderen Davy Pröpper en Jürgen Locadia. "Mij is verteld dat de Premier League een uitstekende competitie is om me verder te ontwikkelen en dat Brighton een goede, ambitieuze club voor me zou zijn", reageert Bissouma op de clubsite van zijn nieuwe werkgever.

De middenvelder werd geadviseerd door collega-internationals Bakary Sako en Molla Wagué, eveneens in de Premier League actief bij respectievelijk Crystal Palace en Watford. "Het is voor iedere speler een droom om in de Premier League te spelen. Ze zeiden me dat de competitie verschilt van de Ligue 1, maar dat zie je zelf ook op televisie. Ze zeiden dat het een fysiek sterke en lastige competitie is, maar ook de beste. Om een grote speler te zijn, moet je je bewijzen in de beste competitie.”

Bissouma stond volgens Record ook in de belangstelling van FC Porto, maar heeft uiteindelijk dus voor Brighton gekozen. De jonge middenvelder werd in 2016 door Lille naar Europa gehaald en kwam in dienst van de Franse club uiteindelijk tot 4 doelpunten en 2 assists in 55 officiële wedstrijden.