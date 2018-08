Courtois maakt droomtransfer naar Real: transfersom, salaris, contract

Real Madrid heeft zich versterkt met Thibaut Courtois. De 26-jarige doelman annex 65-voudig international van België heeft zoals verwacht Chelsea verlaten voor een dienstverband in de Spaanse hoofdstad. De winnaar van de Gouden Handschoen op het WK in Rusland wilde graag naar Madrid verkassen, aangezien zijn kinderen daar wonen.



Transfersom Thibaut Courtois

De transfer komt niet geheel uit de lucht vallen, aangezien al weken de geruchten de ronde doen dat Courtois zou verkassen naar de Koninklijke. Courtois brak door bij Racing Genk en werd in de zomer van 2011 voor 8,95 miljoen euro aangetrokken door Chelsea. Op zijn debuut voor the Blues moest hij lang wachten, want hij werd op huurbasis gestald bij Atlético Madrid.

Later groeide hij in Londen uit tot een vaste waarde en een van de beste keepers ter wereld. Courtois, die 126 keer het doel van Chelsea verdedigde en tweemaal kampioen werd met de Engelse topclub, kost Real Madrid naar verluidt veertig miljoen euro. Bij de Champions League-winnaar moet Courtois onder meer de concurrentie aangaan met Keylor Navas.



Contract Thibaut Courtois bij Real Madrid

Het relatief lage bedrag dat Real Madrid overmaakt naar de Londenaren heeft te maken met het contract van de Belg in Engeland. De verbintenis van Courtois liep namelijk medio 2019 af, waardoor Chelsea zich genoodzaakt voelde om de sluitpost van de hand te doen. Bij Real Madrid heeft Courtois zijn krabbel gezet onder een contract dat hem tot medio 2024 in Spanje houdt.



Salaris Thibaut Courtois bij Real Madrid

De Belgisch international verdiende bij Chelsea ongeveer 110.000 euro per week. De Londenaren waren bereid om de sluitpost een fikse salarisverhoging te gunnen als hij zijn contract zou verlengen, maar Courtois besloot anders. Bij Real Madrid ligt naar verluidt een contract klaar die qua salariëring minimaal gelijkwaardig is aan die van Chelsea.