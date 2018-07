Beste doelman van het WK staat voor transfer van 35 miljoen euro

De overstap van Thibaut Courtois naar Real Madrid lijkt in een stroomversnelling te zijn geraakt. Volgens RMC hebben Chelsea en de Koninklijke elkaar gevonden in een transfersom van ongeveer 35 miljoen euro. Courtois kan een vierjarig contract ondertekenen in de Spaanse hoofdstad, waarin hij eerder al uitkwam voor Atlético Madrid.

De Belg, winnaar van de Gouden Handschoen op het WK in Rusland, staat nog maar een jaar onder contract bij Chelsea. Daarom kan Real Madrid voor relatief weinig geld toeslaan. De Champions League-winnaar zou echter nog niet klaar zijn op Stamford Bridge, want men wil ook landgenoot Eden Hazard naar het Santiago Bernabéu lokken. De aanvaller moet de nieuwe ster worden na het vertrek van Cristiano Ronaldo en zelf zou Hazard al akkoord zijn met Real Madrid.

Courtois maakte er in recente interviews geen geheim van dat een terugkeer naar Spanje hem aantrekt. De kinderen van de doelman wonen in Madrid en hij wil graag dichter bij ze zijn. "Ik ga nu niet speculeren, ik ga het na het WK bekijken. Het belangrijkste zijn mijn kinderen en ik bepaal later wat het beste voor me is", liet de 26-jarige Rode Duivel begin deze maand optekenen.

In 2011 maakte Courtois voor negen miljoen euro de overstap van Racing Genk naar Chelsea. Hij bracht de eerste drie seizoenen op huurbasis door bij Atlético, waarvoor hij 111 competitiewedstrijden keepte. Courtois keerde vervolgens terug op Stamford Bridge en stond sindsdien 126 keer onder de lat bij Chelsea. Hij werd tweemaal kampioen van Engeland met the Blues.