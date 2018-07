Mokhtar vindt nieuwe club: ‘Ik heb gehoord over de reputatie van de fans’

Youness Mokhtar gaat aan de slag in Turkije. De aanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij PEC Zwolle en heeft zich dinsdag verbonden aan Ankaragücü, zo maakt de club wereldkundig via de officiële kanalen. Mokhtar heeft voor drie seizoenen getekend in de hoofdstad van Turkije.

Ankaragücü eindigde vorig seizoen als tweede in de 1. Lig. Dat was voldoende om na zes jaar terug te keren op het hoogste niveau. "Ik heb veel aanbiedingen uit Turkije en de rest van Europa gekregen. Ik heb gehoord over de reputatie van de fans van deze club en ik kan niet wachten om te beginnen", vertelt de 26-jarige Mokhtar op de website van zijn nieuwe club.

De aanwinst wordt in Ankara ploeggenoot van Moestafa El Kabir, die zondag de overstap maakte van Antalyaspor naar Ankaragücü. Voor Mokhtar wordt het zijn tweede avontuur buiten Nederland. In 2015 speelde de geboren Utrechter een half jaar voor Al-Nassr in Saudi-Arabië. In Nederland speelde hij voor FC Eindhoven, FC Twente en in twee periodes voor PEC. Namens de Zwollenaren kwam hij tot 102 competitieduels en 14 doelpunten.