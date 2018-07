Ten Hag dolblij: ‘Sommige dingen lijken in het begin onmogelijk’

Erik ten Hag prijst zich gelukkig met de terugkeer van Daley Blind bij Ajax. De trainer noemt het 'prachtig' dat het 'kind van de club' heeft gekozen voor een rentree in Amsterdam. Ajax rondde de deal maandagavond af voor een bedrag van 16 miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot 20,5 miljoen euro. In onderstaande video reageert trainer Ten Hag op de transfer.