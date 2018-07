Lampard: ‘Ik heb hem scherp gevolgd bij Vitesse, waar hij wervelend speelde’

Derby County heeft dinsdag een dubbelslag geslagen op de transfermarkt. De club uit de Championship maakt de komst van Mason Mount en Harry Wilson bekend, allebei op huurbasis. Mount komt over van Chelsea, terwijl Wilson een seizoen wordt gehuurd van Liverpool. Voor Vitesse betekent het slecht nieuws, want de Arnhemmers hoopten Mount nog een seizoen te kunnen huren van Chelsea.

Dinsdagmiddag verschenen al eerste foto's van Mount in het shirt van Derby County en enkele uren later volgt de bevestiging. De talentvolle middenvelder kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Vitesse en groeide in dienst van de Arnhemse club uit tot een absolute revelatie in de Eredivisie. De negentienjarige spelmaker wist in 29 competitiewedstrijden 8 doelpunten te maken en 9 assists te verzorgen en was vervolgens ook in de play-offs voor Europees voetbal goud waard: met 5 treffers en 1 assist in 3 duels had Mount een groot aandeel in het winnen van die play-offs.

Chelsea heeft er echter voor gekozen om Mount dit seizoen in Engeland te stallen. "Ik ken Mason heel goed, vanwege mijn banden met Chelsea", verzekert trainer Frank Lampard op de clubsite. "Ik heb hem zien spelen in succesvolle jeugdploegen van Chelsea. Bovendien heb ik hem scherp gevolgd bij Vitesse, waar hij wervelend speelde. Zijn statistieken zijn ongelooflijk voor een aanvallende middenvelder van zijn leeftijd. Ik zie zijn komst als een enorme coup. Hij levert creativiteit op het middenveld, doelpunten, assists en een dosis energie. Absolute topclubs uit Europa wilden hem binnenhalen."

Samen met Wilson is Mount de eerste aanwinst van Lampard als trainer van Derby. De 21-jarige Wilson, viervoudig international van Wales, werd het afgelopen halfjaar nog verhuurd aan Hull City in de Championship. Voor die club kwam de buitenspeler tot zeven treffers in dertien duels. "Hij wordt een cruciale speler voor ons", voorspelt Lamps. "Ik heb het vaak over creativiteit en over hoe belangrijk het is om de fans te vermaken. Met zijn kwaliteiten is hij een type dat daarvoor kan zorgen. Voor hem zelf is het belangrijk om een jaar op dit niveau te spelen bij een grote club en zich een belangrijke speler te voelen."