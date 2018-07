Dinsdag, 17 Juli 2018

Juventus wil tachtig miljoen euro zien van Man City

Juventus staat op het punt om zich te versterken met Christian Makoun, die ook op de radar stond van Real Madrid en Arsenal. De Venezolaanse jongeling, die in de finale van het WK Onder-20 speelde, zou al gekeurd zijn. (Sky Italia)

Chelsea gaat woensdag in gesprek met de broer van Gonzalo HiguaĆ­n, die tegelijkertijd zijn zaakwaarnemer is. The Blues bieden de spits van Juventus een jaarsalaris van 6,5 miljoen euro. (Diverse Italiaanse media)

Manchester City is de volgende club die interesse zou hebben in Miralem Pjanic. Een eerste bod van vijftig miljoen euro zou al zijn afgewezen, omdat Juventus minstens tachtig miljoen euro wil zien. (Tuttosport)

Southampton zou onlangs een bod van een bod van elf miljoen euro, plus bonussen, uitgebracht hebben op Danny Ings. The Saints laten nu echter weten niet in de markt te zijn voor de aanvaller van Liverpool. (Daily Echo)

Internazionale moet zeventig tot tachtig miljoen euro betalen voor Federico Chiesa. Om het geld voor de aanvaller van Fiorentina bij elkaar te krijgen, worden Ivan Perisic en Antonio Candreva mogelijk verkocht. (La Repubblica)