‘Heerenveen sluit definitieve deal met Manchester City over Kongolo’

SC Heerenveen heeft na Sam Lammers en Sherel Floranus de derde zomerse versterking binnen, zo schrijft de Leeuwarder Courant dinsdagavond. Volgens de regionale krant komt Rodney Kongolo over van Manchester City. De verdedigende middenvelder zou deze dinsdag nog zijn handtekening zetten onder een contract in het Abe Lenstra Stadion.

Kongolo, het jongere broertje van Oranje-international Terence Kongolo, werd vier jaar geleden door Manchester City weggekaapt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij debuteerde echter niet in het eerste elftal van the Citizens. De twintigjarige verdedigende middenvelder werd afgelopen seizoen verhuurd aan Doncaster Rovers, dat uitkomt in de League One. Hij kwam tot 35 competitiewedstrijden.

Met het aantrekken van Kongolo speelt Heerenveen in op de zware blessure van Stijn Schaars: de aanvoerder liep dit voorjaar een dubbele beenbreuk op en staat nog een paar maanden buitenspel. Kongolo heeft nog een eenjarig contract in Engeland; mogelijk heeft Manchester City een terugkoopclausule bedongen in de onderhandelingen met Heerenveen.