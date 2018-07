Van Geel snapt niets van KNVB: ‘Devaluatie van de JC Schaal’

Feyenoord is niet te spreken over de beslissing van de KNVB om te experimenteren bij een eventuele strafschoppenserie in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Als het op zaterdag 4 augustus uitdraait op penalty's tussen PSV en Feyenoord, dan worden die genomen volgens het ABBA-principe: het ene team begint en vervolgens is het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt.

Feyenoord is door de KNVB telefonisch op de hoogte gesteld van het besluit. Volgens technisch directeur Martin van Geel neemt de voetbalbond een verkeerde afslag. "Hoe is het mogelijk? Die schaal is een serieuze prijs, hè", stelt hij in gesprek met Voetbal International. "Op het WK hebben we net nog allerlei penaltyseries voorbij zien komen. Maar net als met kunstgras gaan we nu in Nederland weer iets nieuws verzinnen waar de rest van de wereld niet aan meedoet."

Overigens klopt het niet dat alleen in Nederland strafschoppen op de ABBA-wijze worden genomen: vorig seizoen gebeurde hetzelfde in onder meer de Community Shield, de play-offs van de Championship en in de Carabao Cup. Toch spreekt Van Geel van 'een devaluatie van de Johan Cruijff Schaal'. "Als Oranje op Euro 2020 een penaltyserie verliest, kan ik je al voorspellen wat de discussie wordt. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ga experimenteren bij een vriendschappelijk toernooi. Als je dat überhaupt al moet doen."