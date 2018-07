BBC bevestigt bod van zeventig miljoen euro op Alisson Becker

Liverpool is concreet geworden voor doelman Alisson Becker, zo melden verscheidene Italiaanse en Britse media dinsdagmiddag. Volgens Il Messaggero heeft de verliezend Champions League-finalist een bod van zestig miljoen euro plus tien miljoen aan variabelen uitgebracht op de keeper van AS Roma. Sky Italia en de BBC spreken eveneens van een bod van in totaal zeventig miljoen euro. Daarmee benadert Liverpool de vraagprijs van de Romeinen, die 75 miljoen euro zou bedragen.

Maandag schreef Mundo Deportivo nog dat Liverpool zich met dertig miljoen euro zou melden voor Jasper Cillessen, maar de keeper van Barcelona lijkt inmiddels niet meer de eerste keus. Alisson zou zelf ook oren hebben naar een transfer naar Liverpool. De Braziliaans international is in afwachting van een akkoord tussen de club en zorgt ondertussen al voor speculatie met zijn gedrag op sociale media. Hij verwijderde een verwijzing naar AS Roma in zijn twitterbio, terwijl zijn zaakwaarnemer een bewerkte foto likete op Instagram van Alisson in een half shirt van AS Roma en een half shirt van Liverpool.

Alisson wordt al de hele zomer in verband gebracht met een vertrek. Hij leek aanvankelijk op weg naar Real Madrid, maar die club lijkt niet meer nadrukkelijk in de race. Chelsea wordt eveneens genoemd, maar zou nog geen bod hebben uitgebracht. Volgens de Italiaanse pers staat AS Roma open voor een verkoop van de 25-jarige steunpilaar. De gesprekken tussen i Giallorossi en Liverpool lopen nog. Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio stelt dat een overstap naar Anfield 'dichtbij' is.

Het contract van Alisson in het Stadio Olimpico loopt nog drie seizoenen door. Als hij deze zomer transfereert, wordt de Braziliaan naar alle waarschijnlijkheid de duurste keeper aller tijden. Hij zou Gianluigi Buffon aflossen, die in 2002 voor 53 miljoen euro van Parma naar Juventus vertrok. Alisson speelt sinds 2016 voor AS Roma en kwam destijds over van Internacional. In zijn eerste seizoen bleef hij op de bank, maar in de afgelopen jaargang werd Alisson de eerste keus en speelde hij een belangrijke rol in de succesvolle Champions League-campagne. Op het WK miste hij geen minuut.