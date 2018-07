‘Het is toch te gek voor woorden eigenlijk? Waarom moet Ajax zoveel betalen?’

Ajax werd al geruime tijd in verband gebracht met de terugkeer van Daley Blind en maandagavond ging de kogel dan eindelijk door de kerk. De Amsterdammers betalen Manchester United een bedrag dat op kan lopen tot 20,5 miljoen euro voor de verdediger annex controlerende middenvelder, die zodoende na een afwezigheid van vier jaar weer terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. Andy van der Meijde heeft echter zijn twijfels bij de deal.

“Het is toch te gek voor woorden eigenlijk? Waarom moeten wij daar zoveel geld voor betalen?”, begint hij in gesprek met Ajax Showtime. Van der Meijde geeft aan dat Daley wellicht eenzelfde carrière voor ogen heeft als vader Danny Blind, tegenwoordig lid van de Raad van Commissarissen: “Papa is toch ook zijn zaakwaarnemer? Papa heeft denk ik wel invloed. Pakt Danny gelijk ook wat salaris en tekengeld.”

“Tuurlijk, Daley kan heel goed voetballen. Anders verdien je geen transfer naar Manchester United. Daley is ook een echte Ajacied, dat weet ik wel. Maar ik vind het veel geld. Gaat hij als verdediger zoveel extra brengen? Het is gewoon niet des Ajax, een eigen jeugdspeler terugkopen”, vervolgt Van der Meijde zijn relaas. De voormalige buitenspeler ‘kan er niet bij’ dat er in de jeugd geen oplossing was voor de positie centraal achterin, aangezien hij verwacht dat er op het middenveld geen plek is voor Blind.

Van der Meijde noemt het echter wel mooi dat Blind weer terugkeert en vindt de clubliefde van de 54-voudig Oranje-international prijzenswaardig. Hij hoopt dan ook dat de rentree van de 28-jarige Amsterdammer een succes zal worden: “Daley wil lekker terug naar Amsterdam. Misschien had hij een beetje heimwee. Uiteindelijk is het een goede keuze van hem. Ik gun hem ook het beste, dat hij veel speelt en belangrijk wordt voor Ajax. Maar ik heb daar mijn twijfels over. Ik heb er niet zo'n goed gevoel bij.”