Talent van PSV reageert: ‘Je kunt Kluivert en mij niet vergelijken’

Donyell Malen werd tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen definitief toegevoegd aan de eerste selectie van PSV door trainer Mark van Bommel. De negentienjarige aanvaller, die momenteel met zijn ploeg op trainingskamp is in Zwitserland, ziet zijn promotie slechts als een eerste stap. Hij mikt op het hoogste: een basisplek bij PSV.

Malen was vorig seizoen in 22 duels voor Jong PSV goed voor 13 treffers; in het eerste elftal mocht hij viermaal invallen onder toenmalig trainer Phillip Cocu. Het smaakt naar meer. "Ik ben nu op een punt dat ik veel wil gaan spelen, veel minuten wil maken in het eerste", vertelt hij aan Voetbal International. "Ik ben definitief toegevoegd aan de selectie, dat was stap één. Nu moet ik de volgende stap zetten."

Malen heeft veel vertrouwen in zijn eigen kunnen. "Waarom kan ik geen basisspeler zijn?", vraagt hij zich hardop af. De groeibriljant van PSV, die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan, weet dat Hirving Lozano en Steven Bergwijn tot zijn concurrenten behoren. "Ja, dat klopt, maar laat ik het zo zeggen: ik werk iedere dag keihard en geef in alles honderd procent. Dan is het aan de trainer wat hij ervan vindt, of hij het in je ziet en wie hij dan opstelt."

In mei stelde Aad de Mos nog dat Malen 'minstens zo goed' is als Justin Kluivert, die volgens de analist 'een beetje gehypet' is. "Haha, ik denk niet dat je ons kunt vergelijken", reageert Malen daarop. "Justin is een goede vriend van me en ik heb lang met hem gespeeld bij Ajax. Ik was daar spits en hij al echt een buitenspeler. Nu maakt het mij niet zoveel meer uit. Ik kan links- en rechtsbuiten spelen, maar ook vanuit het midden aanvallen."

PSV sluit het trainingskamp in Zwitserland woensdag af met een oefenwedstrijd tegen Galatasaray in Montreux. De regerend kampioen kwam zaterdag, tijdens het officieuze debuut van Van Bommel, niet voorbij Neuchâtel Xamax (1-1). In die wedstrijd deed Malen mee in de eerste helft; de jongeling bereidde het openingsdoelpunt van Steven Bergwijn voor. Voor PSV begint het seizoen officieel op zaterdag 4 augustus met een wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.