International Champions Cup: deelnemers, programma en speelsteden

Deze zomer wordt de zesde editie van de International Champions Cup georganiseerd. De grootste Europese topclubs nemen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen van 21 juli tot en met 11 augustus deel aan het internationale toernooi, dat gespeeld wordt in totaal 22 verschillende steden in de Verenigde Staten, Europa en Singapore. Lees hier welke clubs meedoen, hoe het programma eruit ziet en in welke stadions de wedstrijden worden afgewerkt.

Deelnemers ICC

In totaal nemen achttien Europese topclubs deel aan het toernooi. De deelnemers werden medio april bekendgemaakt: Arsenal (Eng), Chelsea (Eng), Liverpool (Eng), Manchester City (Eng), Manchester United (Eng), Tottenham Hotspur (Eng), Olympique Lyon (Fra), Paris Saint-Germain (Fra), Bayern München (Dui), Borussia Dortmund (Dui), Internazionale (Ita), Juventus (Ita), AC Milan (Ita), AS Roma (Ita), Benfica (Por), Atlético Madrid (Spa), Barcelona (Spa) en Real Madrid (Spa).

Programma International Champions Cup

Iedere club speelt in totaal drie wedstrijden. De club met het beste resultaat na drie wedstrijden, mag zich winnaar van de International Champions Cup noemen.

21 juli, 3.05 uur Manchester City - Borussia Dortmund (Soldier Field, Chigaco)

21 juli, 16.00 uur Bayern München - Paris Saint-Germain (Wörthersee Stadion, Klagenfurt)

22 juli, 22.05 uur Liverpool - Borussia Dortmund (Bank of America Stadium, Charlotte)

26 juli, 1.05 uur Juventus - Bayern München (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

26 juli, 2.05 uur Borussia Dortmund - Benfica (Heinz Field, Pittsburgh)

26 juli, 2.05 uur Manchester City - Liverpool (MetLife Stadium, East Rutherford)

26 juli, 4.05 uur AS Roma - Tottenham Hotspur (SDCCU Stadium, San Diego)

26 juli, 5.05 uur AC Milan - Manchester United (StubHub Center, Carson, Californië

26 juli, 13.35 uur Atlético Madrid - Arsenal (National Stadium, Kallang)

28 juli, 13.35 uur Arsenal - Paris Saint-Germain (National Stadium, Kallang)

28 juli, 19.05 uur Benfica - Juventus (Red Bull Arena, Harrison)

28 juli, 20.05 uur Chelsea - Internazionale (Allianz Riviera, Nice)

28 juli, 23.05 uur Manchester United - Liverpool (Michigan Stadium, Ann Arbor)

29 juli, 1.05 uur Bayern München - Manchester City (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

29 juli, 5.05 uur Barcelona - Tottenham Hotspur (Rose Bowl, Pasadena)

30 juli, 13.35 uur Paris Saint-Germain - Atlético Madrid (National Stadium, Kallang)

1 augustus, 2.05 uur Manchester United - Real Madrid (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

1 augustus, 2.35 uur Tottenham Hotspur - AC Milan (US Bank Stadium, Minneapolis)

1 augustus, 4.05 uur Barcelona - AS Roma (AT&T Stadium, Arlington)

1 augustus, 21.05 uur Arsenal - Chelsea (Aviva Stadium, Dublin)

1 augustus, 22.05 uur Benfica - Olympique Lyon (Estádio Algarve, Faro-Loulé)

4 augustus, 20.05 uur Internazionale - Olympique Lyon (Stadio Via del Mare, Lecce)

5 augustus, 00.05 uur Real Madrid - Juventus (FedExField, Landover)

5 augustus, 2.05 uur AC Milan - Barcelona (Levi’s Stadium, Santa Clara)

7 augustus, 21.05 uur Chelsea - Olympique Lyon (Stamford Bridge, Londen)

8 augustus, 2.05 uur Real Madrid - AS Roma (MetLife Stadium, East Rutherford)

11 augustus, 21.05 uur Atlético Madrid - Internazionale (Wanda Metropolitano, Madrid)

Puntentelling en regels ICC

Iedere wedstrijd moet een winnaar opleveren. Een zege na 90 of 120 minuten levert 3 punten op. Het team dat na strafschoppen wint verdient 2 punten en het team dat tijdens een strafschoppenserie ten onder gaat houdt daar nog 1 punt aan over. Een nederlaag levert logischerwijs geen punten op.

Wanneer ploegen gelijk eindigen op de ranglijst, wordt in eerste instantie aan de hand van onderling resultaat bepaald wie hoger eindigt. Daarna wordt er achtereenvolgens gekeken naar het doelsaldo, doelpunten voor, doelpunten tegen, resultaat tegen gezamenlijke tegenstander, aantal rode kaarten, aantal gele kaarten en daarna het aantal overtredingen. Zelfs wanneer die statistieken identiek zijn, bepaalt een tos welke club er hoger eindigt.