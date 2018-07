Jenner tekent bij Eredivisionist: ‘Geweldig gevoel om terug te keren’

AZ heeft dinsdag techniektrainer Julian Jenner gecontracteerd, zo melden de Alkmaarders via de officiële kanalen. De 34-jarige oud-buitenspeler liep afgelopen seizoen al stage bij de jeugdopleiding van AZ en tekende op het AFAS Trainingscomplex een contract tot medio 2019. Jenner was de afgelopen tijd assistent-trainer bij de Onder-16.

Jenner begon zijn voetbalcarrière bij NAC Breda, waarna hij in 2006 de overstap maakte naar het AZ van Louis van Gaal. Na avonturen bij Vitesse, Rot Weiss Ahlen, opnieuw NAC Breda, Ferencvaros en Diosgyori eindigde zijn actieve loopbaan in 2016 bij Notts County. "Ik ben heel blij om te tekenen bij AZ", zegt Jenner na het zetten van zijn krabbel op de site van AZ.

"Mijn stagejaar heb ik met het kampioenschap van de Onder-16 mogen afsluiten. Het is een geweldig gevoel om nu officieel bij mijn oude club terug te keren. Dat voelt als thuiskomen. Ik heb zin om aan de slag te gaan." Hoofd Jeugdopleiding Paul Brandenburg is enthousiast: "Julian heeft een eigen voetbalschool en is zeer technisch onderlegd. Met een vaste techniektrainer hopen we nog betere spelers af te leveren."