Ajax ziet talent naar Engeland verkassen: ‘Een speler met veel potentie’

Darren Sidoel zet zijn loopbaan voort bij Reading. The Royals melden dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de twintigjarige verdediger overkomt van Ajax en een driejarig contract heeft gesigneerd. Voor de rechtsback komt er met zijn overstap een einde aan een periode van zes jaar in de Nederlandse hoofdstad.

Sidoel kwam in 2012 over uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag en speelde afgelopen seizoen zestien wedstrijden voor Jong Ajax, waarmee hij kampioen van de Eerste Divisie werd. Ook kwam de jonge verdediger namens Ajax Onder-19 drie keer in actie in de UEFA Youth League. Directeur Ron Gourlay van de voormalige werkgever van Jaap Stam is opgetogen met de komst van Sidoel.

“Ik ben blij dat we een getalenteerde jonge professional als Darren mogen verwelkomen bij Reading. Hij is een speler met veel potentie en, nog belangrijker, een drang om beter te worden en een honger naar succes. Het is goed om hem hier bij Reading te hebben”, laat hij optekenen. Ook technisch directeur Brian Tevreden spreekt zijn goedkeuring uit: “Darren is een veelbelovende jonge speler, wiens progressie wij nu al geruime tijd in de gaten houden. Ik ben blij dat we hem binnen hebben.”