‘Het hoofd van Erik ten Hag ligt met deze aankopen echt op een hakblok’

Daley Blind is sinds dinsdag weer officieel speler van Ajax. De verdediger annex defensieve middenvelder heeft voor vier jaar getekend in de Johan Cruijff ArenA en is de vijfde zomeraanwinst van de club, na Dusan Tadic, Zakaria Labyad, Perr Schuurs en Hassane Bandé. Arno Vermeulen weet dat nu nog maar één ding telt: "Ze moeten kampioen worden, dat kan niet anders. Anders hebben ze écht een probleem."

De televisiecommentator laat op de site van de NOS weten te verwachten dat Blind centraal achterin gaat spelen. "Hij kan op 'zes' spelen, maar ik verwacht dat hij met Matthijs de Ligt het centrale duo gaat vormen. Maximilian Wöber heeft het nog niet zo geweldig gedaan en heeft nog niet echt kunnen overtuigen. Het hangt er ook een beetje vanaf wat Erik ten Hag met Frenkie de Jong wil en of De Jong blijft."

Vermeuelen, die stelt dat de linksbackpositie door de aanwezigheid van Nicolás Tagliafico geen optie is, stelt dat Ajax nog met Hakim Ziyech op het middenveld in de maag zit: "Met Ziyech én Tadic heb je twee heel aanvallende middenvelders. Voor de derde middenvelder is het dan een hele klus de balans te behouden. Tegen clubs als FC Emmen en Fortuna Sittard kun je zo spelen, maar in Europa niet."

Ajax is door de vele aankopen favoriet voor de titel, redeneert Vermeulen. "Ajax is sterker geworden, terwijl Feyenoord en PSV juist wat problemen hebben. Ik ga ervan uit dat Hirving Lozano nog vertrekt bij PSV, waar ook Marco van Ginkel is weggevallen. Dat moeten ze maar in evenwicht zien te kopen. En bij Feyenoord zoeken ze toch in een heel andere prijscategorie. Het hoofd van trainer Erik ten Hag ligt met deze aankopen echt op een hakblok."