‘Dost overweegt langer verblijf en stelt één belangrijke voorwaarde’

Bas Dost leek op weg naar de uitgang bij Sporting Portugal, nadat een groep van circa vijftig hooligans in mei de spelersgroep van de Portugese topclub had belaagd. De spits, die een hoofdwond overhield aan het incident, zou nadien hebben aangedrongen op een beëindiging van de samenwerking, net als veel van zijn ploeggenoten. Diverse Portugese media melden dinsdag echter dat Dost mogelijk langer doorgaat bij Sporting.

Dost was een van de eerste spelers die binnenskamers kenbaar maakte dat hij wilde vertrekken en niet alleen vanwege de agressie die getoond is jegens de spits. Ook de bedreigingen aan het adres van zijn familie woog mee in zijn overweging. Zo voelde de vriendin van de aanvaller zich naar verluidt niet meer veilig bij de club uit Lissabon. Inmiddels zou Dost zijn vertrekplannen in de ijskast hebben gezet.

Bruno Fernandes verlengde vorig week tegen alle verwachtingen in zijn contract. De Portugese middenvelder had net als Dost een verzoek ingediend om zijn contract te laten ontbinden, maar is op dat besluit teruggekomen. De contractverlenging zou ook een positief effect hebben op Dost, die nu openstaat voor een langer verblijf bij de Portugezen.

De 29-jarige aanvaller annex achttienvoudig Oranje-international zou volgens O Jogo alleen bij Sporting willen blijven als Bruno de Carvalho, de voormalig voorzitter van Sporting, niet meer betrokken wordt bij het reilen en zeilen van de club. De geschorste De Carvalho heeft onlangs aangegeven dat hij in de nabije toekomst weer wil terugkeren bij Sporting. Dost ligt nog tot medio 2020 vast in Portugal.