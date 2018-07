Stap naar Bayern afgeraden: ‘Het is een grote club en hij is er pas net’

Jordan Pickford kan terugkijken op een verdienstelijk WK. De doelman van Everton wist met de nationale ploeg van Engeland de halve finale te halen, maar Kroatië en daarna België in de troostfinale bleken te sterk. De 24-jarige Pickford wordt door zijn prestaties onder meer gelinkt met een transfer naar Bayern München, maar David Moyes raadt een dergelijke overstap af.

Moyes, die bij Sunderland Pickford de voorkeur gaf boven onder anderen Vito Mannone, zegt in gesprek met diverse Engelse media dat de sluitpost een indrukwekkende ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Ik geloof dat Everton nu de juiste club is voor Jordan. Het is een grote club en hij is er pas net. Het zou dom zijn om zelfs te overwegen een transfer te maken, als er een optie voor hem zou zijn.”

“Als je naar het WK gaat en presteert zoals hij, dan laat je zien dat je op elk podium kan acteren. Maar nu moet hij terug naar Everton en zichzelf verder verbeteren. Geen fouten maken, niet gemakzuchtig worden. Hij kan gemakkelijk de komende tien jaar de nummer één van Engeland zijn. Maar hij moet ervoor blijven zorgen dat hij uren maakt, dat hij juist eet en op de juiste wijze leeft.”

Pickford at eerder veel junkfood en dronk regelmatig alcohol. Moyes stelt dat een eigen chef-kok de Engelsman wellicht nog verder kan helpen. “Veel spelers hebben een eigen chef-kok. Het kan juist dat ene extra procent zijn. Zijn lengte was nooit een zorg voor mij bij Sunderland, want ik zag hoe goed Tim Howard het deed bij Everton. Jordan moet gewoon blijven werken en doen waar hij goed in is.”