IJsland moet na zeven jaar afscheid nemen van meest succesvolle coach ooit

Heimir Hallgrimsson is niet langer meer de bondscoach van IJsland. De trainer werd in 2011 assistent van Lars Lagerbäck bij de nationale ploeg van IJsland en was vanaf 2013 gedeeld bondscoach. Het duo plaatste zich met het land voor het EK van 2016, het eerste eindtoernooi van IJsland. In het afgelopen WK strandde de ploeg in de groepsfase.

De IJslandse voetbalbond bevestigt dat Hallgrimsson niet verdergaat als bondscoach, na zeven jaar dienstverband. De trainer, die overigens een tandartspraktijk op IJsland heeft, vertrekt op eigen verzoek. Hallgrimsson had een aanbieding van de voetbalbond op zak, maar heeft besloten hier niet op in te gaan. Mogelijk gaat de oefenmeester in clubverband verder.

De IJslander zou onder meer in de belangstelling staan van een aantal Engelse clubs. Eerder zei Hallgrimsson al dat hij twijfelde over het verlengen van zijn contract. “Ik heb de bond verteld dat ik wil kijken wat de mogelijkheden zijn. Het klinkt misschien een beetje egoïstisch, maar ik heb geen naam als bijvoorbeeld Eidur Gudjohnsen.”

“Ik ben min of meer alleen de trainer geweest van een amateurteam, dus als je die kans nu niet aangrijpt komt hij misschien nooit meer langs. Ik weet nog niet wat ik ga doen, maar ik wil zeker kijken of er mogelijkheden zijn om iets anders te doen”, legde hij zijn overwegingen eerder uit.