AZ reageert: ‘Zoveel heeft ADO nog nooit gekregen voor een speler’

AZ nam onlangs afscheid van Wout Weghorst, die voor ruim tien miljoen euro naar VfL Wolfsburg vertrok, en heeft zijn oog laten vallen op Björn Johnsen als vervanger van de spits. De Alkmaarders zijn inmiddels in gesprek met ADO Den Haag over een transfer van de Amerikaanse Noor, maar vooralsnog lijken de partijen een eind uit elkaar te liggen.

Alfons Groenendijk, trainer van de Hofstedelingen, liet eind vorige week nog aan Omroep West weten niet onder de indruk te zijn van de eerste poging van AZ: “Er wordt aan hem getrokken, maar wij vinden wel dat we als ADO het recht hebben om hem voor een prijs te laten gaan die bij hem past. Ik vind dat de situatie bij ADO ook veranderd is en we spelers niet voor een fooi de deur uit moeten laten lopen. Dan moet een club als AZ, dat alles voor de hoofdprijs wil verkopen, toch met een serieus bod komen. Of het bod serieus te nemen is? Wij vinden van niet”, was hij duidelijk.

De opmerkingen van de coach zijn ook in het AFAS Stadion aangekomen, aangezien directeur voetbalzaken Max Huiberts nu laat weten dat zijn club weldegelijk een serieus bod heeft uitgebracht: “Tsja, zo’n reactie kan ik op mijn beurt ook niet serieus nemen. We hebben namelijk een prima bod gedaan. Zoveel heeft ADO nog nooit gekregen voor een speler”, vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad. De duurste uitgaande transfer van ADO aller tijden is vooralsnog Daryl Janmaat, die in 2008 voor 1,8 miljoen euro naar sc Heerenveen vertrok.

Naast een spits staan er ook een vleugelspits en een rechtsback op Huiberts’ verlanglijstje. De sportbestuurder gaat voorin echter geen actie ondernemen zolang Alireza Jahanbakhsh niet verkocht is: “En voorlopig is dat zo. Ik heb ook de verhalen gelezen dat Alireza naar Leicester City gaat en dat hij daar zelfs al gekeurd zou zijn. Maar ik weet daar niets van.”