‘Pijnpunten’ bij Real worden opgelost: ‘Weet zeker dat ik aan eisen ga voldoen’

Julen Lopetegui begon maandag aan zijn nieuwe klus bij Real Madrid. De voormalig bondscoach van Spanje kijkt uit naar zijn dienstverband bij de Koninklijke, zo laat hij weten op de clubsite: “Ik heb een erg sterke selectie, ongeacht wat er gaat gebeuren, en in de komende tijd worden enkele pijnpunten en situaties bij Real Madrid opgelost.”

“Onze selectie is extreem sterk. We zijn klaar om de uitdagingen die er voor ons liggen aan te gaan. Ik sluit me aan bij de meeste veeleisende club van de wereld. Ik weet zeker dat ik aan die eisen ga voldoen. Nu gaan we werken voor onze eerste kans op een prijs, namelijk op 15 augustus als we de UEFA Super Cup spelen tegen Atlético Madrid.”

Lopetegui kwam als negentienjarige speler terecht bij de Spaanse grootmacht. De Spanjaard, die daarna ook de jeugdploeg van Castilla onder zijn hoede had genomen, is blij met zijn terugkeer. “Het is altijd speciaal om terug te keren naar Real Madrid, want ik heb het altijd beschouwd als mijn thuis. Het is de plek waar ik opgroeide.”

“Het is de plek waar ik mijn vak heb geleerd. En het is de plek die een grote rol in mijn ontwikkeling heeft gespeeld. De club vormt een groot onderdeel van mij als persoon. Om terug te keren als trainer van de eerste selectie is extreem speciaal”, besluit de 51-jarige Lopetegui, die voor drie seizoenen heeft getekend in het Santiago Bernabéu.