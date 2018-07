Van Bommel: ‘Dat is wel een nadeel, het gaat me nog niet snel genoeg’

PSV kreeg onlangs te maken met het vertrek van Phillip Cocu, waarna Mark van Bommel werd doorgeschoven als nieuwe hoofdtrainer van de Eindhovenaren. De voormalige middenvelder was in die periode echter nog actief als rechterhand van Australisch bondscoach Bert van Marwijk op het WK en moest daardoor enkele weken wachten voordat hij echt aan de voorbereiding kon beginnen. In onderstaande video vertelt Van Bommel onder meer over zijn werkwijze, de trainingen met PSV en zijn verwachtingen voor het nieuwe seizoen.