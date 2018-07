‘Ancelotti doucht met ons en maakt gebruik van elk moment in de kleedkamer’

Juventus heeft zich versterkt met Cristiano Ronaldo en Lorenzo Insigne weet dat de Italiaanse landskampioen met de komst van de Portugees goede zaken heeft gedaan. De aanvaller stelt dat Napoli ook een goede investering heeft gedaan met het aantrekken van trainer Carlo Ancelotti, zo geeft de Italiaans international aan in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

“Ik heet hem welkom, maar ik ben ook benieuwd hoe hij zich gaat aanpassen aan de Serie A. Hij kan niet in zijn eentje wedstrijden winnen”, zegt Insigne over de overstap van Ronaldo. “Italiaanse defensies zijn stug, al heeft hij bewezen tegen Juventus in de Champions League een fenomeen te zijn. Twee jaar geleden heeft hij tegen ons in de Champions League niet gescoord. We hopen dat te kunnen herhalen.”

Insigne verwacht dat Napoli wederom de grootste concurrent zal zijn voor Juventus in de strijd om de landstitel. “Vergeet niet dat we een zeer sterke groep hebben die het al goed heeft gedaan. De club en de trainer weten waar en hoe we ons kunnen versterken. Ik ben ervan overtuigd dat we succes zullen hebben met Ancelotti. Hij is heel duidelijk in zijn voorkomen, hij doucht met ons en maakt gebruik van elk moment in de kleedkamer om er een eenheid van te maken.”

“Hij zorgt er zelfs voor dat de nieuwelingen op een stoel moeten gaan staan en zingen. Zelfs de voorzitter (Aurelio De Laurentiis, red.) is rustiger geworden”, aldus Insigne, die geen intentie heeft Napoli te verlaten, ondanks zijn keuze voor Mino Raiola, een zaakwaarnemer die berucht is vanwege het feit dat hij zijn cliënten snel kan laten verkassen. “Raiola? Rustig. Raiola verplaatst spelers alleen als ze erom vragen. Hij opereert niet in zijn eentje”, aldus de aanvaller.