Koeman: ‘Als spelers ervoor kiezen, heb ik daar geen problemen mee’

Met de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) afgelopen zondag zit het mondiale eindtoernooi erop. De Europese deelnemers van het WK bereiden zich langzamerhand voor op de kwalificatie voor het EK van 2020. Oranje heeft het vizier al langer op het Europese eindtoernooi en Ronald Koeman ziet kansen voor het Nederlands elftal.

Koeman bekeek veel wedstrijden van het WK en was niet bepaald onder de indruk. "Ik moet eerlijk zeggen dat er niet veel wedstrijden waren waarbij je op het puntje van je stoel zat", zegt de bondscoach in gesprek met Radio 538. "Het was moeizaam, een aantal landen kon niet brengen wat iedereen verwacht had. Er was ook een aantal verrassingen, dat maak het toernooi altijd wel leuk."

In september begint de Nations League en Oranje heeft onder meer wereldkampioen Frankrijk als tegenstander. "Zij zijn niet voor niets wereldkampioen, zonder echt groots en mooi voetbal te spelen wat bijvoorbeeld België deed. Maar Frankrijk was wel de sterkste, met een ontzettend sterk team. Als wij beter willen worden, moet je ook dit soort landen treffen en weet je of je aan de goede kant zit."

Oranje ontbrak op het WK en veel Oranje-internationals deelden via sociale media vakantiefoto's, iets wat bij sommige volgers tot irritatie leidde. "Op het moment dat Nederland zich niet voor het WK plaatst, betekent dat spelers of andere betrokkenen een andere invulling geven aan de zomer. Als spelers ervoor kiezen om iets op social media te zetten, heb ik daar geen problemen mee."