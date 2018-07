FC Twente heeft beet na eerder akkoord met Sparta: ‘Heb er veel zin in’

FC Twente heeft zich versterkt met Xandro Schenk, zo laten de Tukkers dinsdagochtend weten via de officiële kanalen. De 25-jarige verdediger komt transfervrij over van Go Ahead Eagles en zal zich per direct aansluiten bij de selectie van de degradant. Schenk heeft in de Grolsch Veste zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen.

De komst van Schenk ging niet zonder slag of stoot, aangezien de stopper eerder nog op weg leek naar Sparta Rotterdam. Hij liet zich destijds al in het shirt van de Rotterdammers interviewen voor hun officiële website, maar liet daarna toch weten zich bedacht te hebben. De Spangenaren reageerden vervolgens furieus en uiteindelijk werd besloten dat Sparta een compensatie zal ontvangen voor het mislopen van de verdediger.

Schenk geeft aan uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur: “Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ik heb lange tijd bij Go Ahead Eagles gespeeld en het was tijd voor iets nieuws. FC Twente is een grote club met een prachtig stadion. Ik kijk uit naar deze nieuwe stap en om vandaag voor het eerst met het team op het veld te staan. Een begin van hopelijk een heel mooi seizoen.”

Ook technisch directeur Ted van Leeuwen is blij met de aanwinst: “Xandro is een no-nonsens centrumverdediger die al lang op de wensenlijst stond. We zijn heel blij dat Xandro voor FC Twente gekozen heeft. Dat een aanzienlijk aantal clubs hem op het oog hadden, is een indicatie van zijn potentie.” Schenk speelde de afgelopen vijf seizoenen voor Go Ahead Eagles, waarin hij tot 189 wedstrijden kwam. De verdediger kwam daarvoor uit in de jeugdopleiding van Ajax.