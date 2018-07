Speler van NAC ‘werd niet beloond’: ‘Daarom vertrek ik nu’

James Horsfield is per direct geen speler meer bij NAC Breda. De 22-jarige verdediger laat via Instagram weten dat hij de Parel van het Zuiden gaat verlaten. Horsfield tekende een jaar geleden een contract voor drie seizoenen bij de Eredivisionist. NAC heeft het vertrek van de jongeling nog niet bevestigd.

“Mijn avontuur bij NAC Breda is ten einde gekomen”, stelt Horsfield. “Ik wil deze prachtige club bedanken voor alles wat ze voor mij hebben gedaan. Ook wil ik de fans bedanken. Zij steunen de ploeg altijd, ongeacht het spel of het resultaat. Deze club terug naar de Eredivisie loodsen was één van de beste momenten uit mijn carrière.”

“Ik kreeg daarna niet veel kansen om te spelen, naar mijn gevoel werd ik niet beloond voor mijn arbeid op de training. Daarom vertrek ik nu. Bedankt voor de mooie tijd, ik zal het niet vergeten.” Vanaf januari 2017 huurde NAC de verdediger voor een halfjaar van Manchester City, waarna hij definitief werd ingelijfd.

Horsfield speelde namens NAC in totaal dertig wedstrijden, met een goal en drie assists als resultaat. De rechtsbenige linksback was een vaste kracht in de eerste maanden van 2017, maar op het hoogste niveau van Nederland raakte hij na acht duels uit beeld. Daarna kwam de Engelsman zes maanden lang niet in actie.