Schahin wordt multimiljonair en ‘verdient beter dan willekeurige international’

Dani Schahin vervolgt zijn loopbaan in Egypte, zo laat zijn zaakwaarnemer dinsdagochtend weten aan ELF Voetbal. De 29-jarige spits is transfervrij na zijn vertrek bij Roda JC Kerkrade en tekent een lucratieve verbintenis bij Pyramids FC. In het Noord-Afrikaanse land gaat Schahin 3,5 miljoen dollar per jaar opstrijken.

"Hij verdient daarmee beter dan een willekeurige international", verzekert zaakwaarnemer Ersin Akan. Pyramids FC, dat in 2008 werd opgericht, heeft 'enorm veel ambities'. "De afgelopen dagen heeft Pyramids FC een Braziliaan voor acht miljoen euro gehaald en een andere Braziliaan voor zes miljoen euro", aldus de belangenbehartiger.

De afgelopen twee seizoenen speelde Schahin voor de formatie uit Limburg en was goed voor twaalf treffers in de Eredivisie. Afgelopen seizoen degradeerde Roda naar de Keuken Kampioen Divisie. Eerder speelde de aanvaller voor Hamburger SV, Greuther Fürth, Dynamo Dresden, Fortuna Düsseldorf, FSV Mainz 05, SC Freiburg en FSV Frankfurt.