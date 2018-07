Ronaldo ‘geraakt’ door ovatie na omhaal: ‘Het krankzinnige idee begon toen’

Cristiano Ronaldo werd maandag bij Juventus gepresenteerd voor pers en publiek. La Vecchia Signora betaalt maximaal 112 miljoen euro aan Real Madrid voor de diensten van de Portugees. Sportief directeur Fabio Paratici stelt dat het ‘krankzinnige idee’ om Ronaldo te halen ontstond na de fameuze omhaal van de aanvaller tegen Juventus.

Ronaldo scoorde in de eerste wedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus op prachtige wijze door de bal met een omhaal achter Gianluigi Buffon te deponeren. “Het krankzinnige idee begon toen, na de eerste wedstrijd hier. Toen Cristiano een staande ovatie kreeg, na zijn goal, hebben we die week gepraat met zijn zaakwaarnemer”, wordt Paratici geciteerd door Sky Italia.

“Jorge Mendes zei: ‘Kijk, hij was geraakt door alle aandacht die hij heeft ontvangen. Hij was onder de indruk en hij zou graag op een dag voor Juventus willen spelen.’ Ik zei: ‘Prima, begrijp ik, er zijn veel dromen, maar niet veel dromen komen uit.’ Toen hebben we elkaar weer ontmoet bij de transfer van Joao Cancelo en hij legde mij de situatie uit.”

“Ik sprak daarna eerst met de president (Andrea Angelli, red.), omdat we de financiën in kaart moesten brengen. Hij nam een paar uur de tijd en zei toen tegen mij: ‘Ga je gang, ga kijken of er echt een mogelijkheid is.’ Er was inderdaad een concrete kans, een unieke kans om een speler te halen die universeel wordt beschouwd als de beste in de wereld.”