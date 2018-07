Frans international ‘shockeert’ met betoog: ‘Onze stijl is nogal lelijk'

Frankrijk wist zondag wereldkampioen te worden door Kroatië met 4-2 te verslaan. Het spel van les Bleus op het WK was volgens velen niet oogstrelend te noemen en Hatem Ben Arfa sluit zich aan bij de kritiek. De vijftienvoudig international van Frankrijk, die Paris Saint-Germain transfervrij heeft verlaten, fileert de denkwijze van bondscoach Didier Deschamps.

"De opvolger van Deschamps moet gebruikmaken van de technische mogelijkheden van de spelers en hun 'bevrijden', zodat hun talenten een prachtige Franse voetbalidentiteit teweegbrengen, zoals de Brazilianen. Zodat we niet alleen plezier halen uit het resultaat", aldus Ben Arfa in zijn column voor France Football. "Ik weet dat ik ga shockeren in tijden van nationale feest, maar dat boeit mij niet."

"Ik wil niet degene zijn die de sfeer verpest, maar degene zijn die probeert om vooruit te kijken. Voor mij is het gevaarlijk om je achter de tweede ster op het shirt te verschuilen. Onze Franse stijl en de ultra-realistische identiteit zijn nogal lelijk. En ik wil niet dat die stijl de norm wordt in trainingscentra en bij de clubs, aangezien we vaak de gewoonte hebben om de nieuwe wereldkampioen te kopiëren."

"Ik erken dat de methode erg efficiënt is en goed toegepast. Les Bleus speculeren en vertrouwen op een foutje van de tegenstander. Ze gebruiken iedere mogelijkheid om ze te straffen. Het is niet vaak spectaculair, maar erg effectief. Maar ik weet niet zeker of deze speelstijl een nare verrassing teweeg gaat brengen aangaande kwalificatie voor het komende EK."