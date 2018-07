‘Barcelona overweegt overbodige spelers aan te bieden aan Ajax’

Frenkie de Jong blijft nadrukkelijk in het vizier van Barcelona en de Catalaanse grootmacht overweegt verschillende spelers aan te bieden in ruil voor de verdediger annex middenvelder, zo meldt Mundo Deportivo dinsdagochtend. Sport meldde al dat Barcelona binnenkort een delegatie stuurt naar Amsterdam in een poging De Jong te strikken.

Beide kranten berichten veelvuldig over de perikelen rond het 21-jarige talent van Ajax en Mundo Deportivo brengt dinsdag een nieuwe twist in de transfersoap. Volgens de Catalaanse sportkrant zouden Marlon Santos, Munir El Haddadi en Sergi Samper de omgekeerde weg kunnen bewandelen als men een bepaalde vorm van een ruildeal bewerkstelligt.

De genoemde spelers zouden zich goed kunnen aanpassen aan de speelstijl van Ajax, waardoor een transfer realistisch zou zijn. Marlon werd medio 2017 definitief overgenomen van Fluminense voor vijf miljoen euro. De 22-jarige Braziliaanse verdediger, die tot medio 2020 vastligt in het Camp Nou, speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor OGC Nice.

El Haddadi en Samper werden in het verleden al eens in verband gebracht met een (tijdelijke) overstap naar de Amsterdammers. De aanvaller en middenvelder, die beiden tot volgend jaar zomer onder contract staan bij de landskampioen van Spanje, werden vorig seizoen eveneens verhuurd, namelijk aan respectievelijk Deportivo Alavés en Las Palmas.