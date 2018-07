‘Tiny Tim’ stopt na 107 A-interlands: ‘Het was een onbeschrijflijke eer’

Tim Cahill heeft zijn afscheid als international van Australië aangekondigd. De aanvallende middenvelder was aanwezig op vier WK's, speelde 107 interlands en scoorde vijftig keer. Hij is daarmee de topscorer van zijn land.

“Ik beëindig officieel mijn internationale carrière bij de Socceroos. Het was een onbeschrijflijke eer mijn land te vertegenwoordigen”, meldt Cahill op Twitter. De 38-jarige Australiër maakte afgelopen WK deel uit van de selectie van bondscoach Bert van Marwijk. De Nederlander roemde vooraf de 'buitengewone kwaliteiten' van Cahill, maar hij kreeg weinig speeltijd in Rusland.

Van Marwijk liet Cahill alleen invallen in de laatste groepswedstrijd tegen Peru. De aanvallende middenvelder speelde een groot deel van zijn carrière in Engeland bij Everton. Het is nog niet duidelijk of Cahill wel doorgaat in het clubvoetbal, nu hij zonder club zit. Het afgelopen half jaar speelde Tiny Tim op huurbasis voor Millwall, maar daar kwam hij weinig aan spelen toe.