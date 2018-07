Makaay: ‘Ik kan me voorstellen dat Real Madrid belangstelling zou hebben’

Roy Makaay vindt Robert Lewandowski de meest complete spits die er rondloopt. De spitsentrainer van Feyenoord, die in zijn actieve loopbaan voor onder meer Bayern München uitkwam, zag echter hoe de Pools international op het WK in Rusland bijzonder teleurstelde. “Hij was de laatste zes à acht weken ook niet meer de spits die hij aan het begin van het seizoen was”, erkent Makaay in gesprek met BILD.

“Ook op het WK was hij nauwelijks te zien”, stelt Makaay, die Lewandowski omschrijft als ‘een spits die doelpunten maakt, een aanspeelpunt is en assists geeft’. “Misschien waren de geruchten rondom zijn toekomst van invloed. In de belangrijkste wedstrijden gaf hij niet thuis. Dan zie je hoe belangrijk hij voor Bayern is”, verwijst de Nederlander naar de berichten over de vertrekwens van de Pool, enkele weken voor aanvang van het WK.

Lewandowski verlengde in december 2016 zijn contract bij Bayern nog tot medio 2021, maar was volgens zaakwaarnemer Pini Zahavi niet van plan dat uit te dienen. “Robert voelt dat hij een verandering en een nieuwe uitdaging in zijn loopbaan nodig heeft”, verzekerde Zahavi eerder. “De eindverantwoordelijken van Bayern zijn daarvan op de hoogte gesteld.” Sindsdien is het echter rustig rondom de toekomst van Lewandowski, zeer waarschijnlijk vanwege diens teleurstellende optredens op het WK.

Lewandowski gaf meermaals toe dat Real Madrid zijn droomclub is. “Ik kan me zeker voorstellen dat Real belangstelling zou hebben voor een spits met zijn kwaliteiten. Een club als Barcelona mijns inziens juist niet.” Makaay ziet de Pool nog een poos op het allerhoogste niveau spelen. “Hij heeft zeker nog een paar jaar voor zich. Hij is megafit en vrijwel nooit geblesseerd.” Bayern gaf al openlijk aan niet mee te willen werken aan een transfer. “Als Uli Hoeness zegt dat hij moet blijven, dan blijft hij in München.”