Ajax breekt na komst van Blind tien jaar oud Eredivisie-record

Nooit eerder gaf een Nederlandse club zoveel geld uit in één transferperiode als Ajax deze zomer, zo heeft Voetbal International berekend. De Amsterdamse club maakte maandagavond laat bekend dat men een akkoord heeft bereikt met Manchester United over de transfer van Daley Blind, waardoor de transferuitgaven van de hoofdstedelingen deze zomer ruim over de veertig miljoen euro heengaan.

Ajax betaalt zestien miljoen euro voor de linkspoot, een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen tot maximaal 20,5 miljoen. Daarmee wordt hij de duurste aankoop ooit voor de Amsterdammers. Die eer was de afgelopen tien jaar voorbehouden aan Miralem Sulejmani, voor wie Ajax in 2008 16,25 miljoen euro neertelde.

Blind is de vijfde aanwinst van Ajax voor komend seizoen. Eerder gaven Perr Schuurs (2 miljoen), Hassane Bandé (8,25), Zakaria Labyad (6) en Dusan Tadic (11,4) al hun jawoord aan de Amsterdamse club. De totale uitgaven voor deze transferzomer komen volgens het weekblad daardoor op 41,65 miljoen euro, een bedrag dat via de bonussen bij de transfers van Tadic en Blind nog kan oplopen tot 48,35 miljoen euro.

Voetbal International stelt dat een Eredivisie-club zelfs nog nooit zoveel geld uitgaf in één seizoen: de zomerse en winterse transferperiode bij elkaar opgeteld. Het record stond al op naam van Ajax: 31,25 miljoen euro in de zomer van 2008. PSV gaf drie zomers later vier miljoen euro minder uit, terwijl Feyenoord een jaar geleden 26,8 miljoen euro aan uitgaven had.

Ajax is momenteel op trainingskamp in Engeland. Donderdag staan twee oefenduels op het programma. Ajax bereidt zich voor op het tweeluik in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. De ploeg van coach Erik ten Hag speelt op 25 juli eerst thuis. Een week later is de return in Oostenrijk.