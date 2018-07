‘Guardiola zorgt voor verrassing in selectie voor Amerikaanse tournee’

Joe Hart zal volgens Engelse media een verrassende naam in de selectie van Manchester City voor de tournee door de Verenigde Staten zijn. De 31-jarige doelman komt in principe ook komend seizoen niet voor in de plannen van Josep Guardiola. Toch is de verwachting dat Hart een surprise name zal zijn in de selectie van Manchester City.

De komst van Guardiola naar het Etihad Stadium in de zomer van 2016 was funest voor Hart, die daarvoor jarenlang de nummer een van Manchester City en het nationale elftal van Engeland was. De Spanjaard haalde eerst Claudio Bravo van Barcelona en gaf een jaar geleden ook zijn fiat aan de komst van Ederson van Benfica, waardoor Hart na zes jaar eerste doelman af was.

Hart werd de voorbije twee seizoenen verhuurd aan Torino en West Ham United. De doelman, goed voor 115.000 euro per week, heeft bij the Citizens nog een contract tot volgend jaar zomer en mogelijk gaat hij opnieuw, definitief, in het buitenland aan de slag. Desalniettemin zal de Engelsman naar alle waarschijnlijkheid ook het vliegtuig naar Chicago pakken.

De verwachting is dat Arijanet Muric eveneens deel zal uitmaken van de selectie in de Verenigde Staten, waar men ook steden als New York en Miami zal aandoen. De jeugdige doelman is in beeld om aan NAC Breda te worden verhuurd. Phil Foden is er sowieso bij. De aanvaller behoort niet tot de Engelse selectie voor het EK Onder-19.