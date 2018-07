PSV wacht op jawoord en werkt toe naar potje van dertig of veertig miljoen

PSV hoopt op korte termijn van Jeroen Zoet te horen of hij nog een jaar onder de lat staat, zo meldt De Telegraaf dinsdag. Het contract van de 27-jarige doelman loopt volgend jaar zomer ten einde, maar hij kan de contractuele samenwerking tot medio 2020 verlengen. Eerder ging Luuk de Jong akkoord met een jaar extra, tot de zomer van 2021.

“Wij zeggen tegen belangrijke spelers altijd: als de goede club niet langskomt, dan houden we je graag”, licht algemeen directeur Toon Gerbrands in het dagblad toe. Het feit dat PSV al verzekerd is van het spelen in de Europa League en op de drempel staat van de groepsfase van de Champions League, speelt voor belangrijke schakels overduidelijk een rol.

“We weten nu zeker dat Luuk nog een jaar bij ons speelt. Een verbintenis op die manier openbreken vormt voor ons geen financieel risico. Er is nu een stabiele situatie, iedereen weet waar onze grens ligt”, stelt Gerbrands. “De volgende fase is dat we over een paar jaar een potje van dertig of veertig miljoen hebben, zodat we een speler kunnen halen zonder dat we dat hoeven te compenseren met een uitgaande transfer.”

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder dat beide partijen graag op zoek willen gaan naar een oplossing die iedereen goedgezind is. Te denken valt aan een salarisverhoging voor Zoet én de belofte dat de Eindhovense club over een jaar wel instemt met een zomerse transfer van de doelman. Eerder was Napoli concreet voor Zoet, maar een overstap naar de Italiaanse topclub zit er hoogstwaarschijnlijk niet meer in.